29 drogov na Trgu republike: Janković stopil v bran svojemu mestnemu arhitektu

Kar nekaj zgražanja in čudnih pogledov so tako od meščanov kot tudi od arhitektov poželi novi drogovi med Trgom republike in stavbo Državnega zbora. Zrasli so praktično čez noč, ne na pobudo države, ampak zgolj na pobudo Mestne občine Ljubljana, pod vodstvom podžupana in arhitekta Janeza Koželja. Ljubljanski župan Zoran Janković zdaj zagovarja, da je bila to najboljša možna postavitev, arhitektom, ki jo kritizirajo, pa očita ljubosumje.

