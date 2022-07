Bazeni in kopališča so tudi velik porabnik električne energije. In ne le oni, vsa podjetja se soočajo z enormnim povečanjem stroška za električno energijo. Anketa Gospodarske zbornice je pokazala, da cene energentov in surovin ogrožajo njihov obstoj. Mestnemu kopališču v Ljubljani se je strošek za elektriko glede na lani povečal za 300 odstotkov. Kako se podjetje sooči s tako povečanimi stroški?