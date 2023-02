Meta Hrovat: Nesreče se spomnim, ker nisem bila v nezavesti

"Nesreče se spomnim, ker nisem bila v nezavesti. Zdaj, ko pomislim nazaj, sem še toliko bolj hvaležna, da se je izteklo tako, kot se je," pravi nekdanja alpska smučarka Meta Hrovat . Tako se spusta z vrha med Planico in Belopeškimi jezeri, ki se je končal z odprtim zlomom sinusnih kosti, danes spominja nekdanja alpska smučarka, hvaležna, da v hribih tistega januarskega dne ni bila sama, saj so z njo smučali prijatelji.

"Ko so slišali, da vpijem, ko sem šla po drugi poti kot ostali, je moja sestra, še preden je prišla do mene, že klicala pomoč," pravi Hrovatova. Gorski reševalci so 24-letnico s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Poleg hitre odzivnosti prijateljev pa je bila ključna prva pomoč, ki se mnogim zdi prepogosto odveč, pravi smučarka.

"Oskrbeli so mi rano toliko, da niso ustavil krvavitve, so pa jo močno omejili. Ko smo čakali na helikopter, so me zavili v folijo, s tem pa naredili res dobro delo. Prve pomoči, ki so obvezne, so zares obvezne in pridejo prav," je poudarila Hrovatova.