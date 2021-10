Meta: novo ime podjetja Facebook

Ugibanja o tem, kakšno bo novo ime Facebooka, ni več. Izvršni direktor Mark Zuckerberg je v četrtek naznanil, da bo podjetje od zdaj naprej delovalo pod imenom Meta. Aplikacije Facebook, Instagram in WhatsApp bodo ostale take, kot jih poznamo, krovno podjetje pa se bo od zdaj naprej bolj kot na družbena omrežja osredotočilo na virtualni svet in umetno inteligenco. Zuckerberg je posebej izpostavil, da bo podjetje delalo na metaverzu. O čem sploh govorimo, ko govorimo o umetni inteligenci in metaverzu?