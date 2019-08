Meteorit razsvetlil nebo nad Sardinijo

Moški, ki se je v petek zvečer vozil po cesti Torre Grande na italijanskem otoku Sardinija, je bil priča neverjetnemu prizoru. S kamero je namreč v objektiv ujel meteorit, ki se je prebil skozi atmosfero Zemlje in ustvaril ogromno ognjeno kroglo. Ta je za nekaj trenutkov osvetlila nebo, opazili pa so jo tudi na nekaterih drugih otokih v Sredozemlju.

Opazovalni center The Puig Des Molins na španskem otoku Ibiza ga je v objektiv ujel iz drugega kota, posnetek pa objavil na družbenem omrežju Twitter. Kot so še povedali, so tiste noči prejeli 55 klicev prebivalcev, ki so opazili ognjeno kroglo.