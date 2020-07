Meter in pol varnostne razdalje za lepe počitnice

Le meter in pol medsebojne razdalje potrebujemo, da preživimo lepe počitnice, da ostanemo zdravi ter da bolezni ne prenesemo komu od ogroženih družinskih članov. Ker bomo to poletje srečevali veliko ljudi, je to najbolj učinkovita obramba proti covidu-19. Odgovornost vsakega posameznika je, da poskrbi, da se neznanim ljudem ne približuje. Na NIJZ pa opozarjajo, da lahko zelo resno zbolijo tudi mladi in zdravi.