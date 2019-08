Metropolit Zore na Brezjah izpostavil pomen upanja

V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, zlasti pa božjepotnih cerkva in kapelic, zato je Marijino vnebovzetje v verskem izročilu globoko zakoreninjeno. Na ta dan verniki romajo do znanih Marijinih svetišč, kjer potekajo procesije in slovesna bogoslužja. Na Brezjah, največjem Marijinem svetišču pri nas, kjer se letno zbere največ romarjev, je maševal ljubljanski nadškof Stanislav Zore.