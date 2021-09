Mežiška dolina: vrednost svinca v krvi pri triletnikih višja kot lani

Svinec v krvi. Problem, s katerim se v Mežiški dolini, ki je precej onesnažena zaradi rudarske, metalurške in železarske dejavnosti, srečujejo že leta. In že leta opravljajo tudi testiranja. Večinoma pri triletnih otrocih. Letošnja raziskava pa kaže, da so bile pri triletnikih povprečne vrednosti svinca v krvi celo višje kot lani. Presežno vrednost so ugotovili pri dobrih šestih odstotkih otrok, ki so jih testirali. Posledice zaradi svinca v krvi, kot razlagajo na NIJZ, pa še zdaleč niso nedolžne: oslabljen živčni sistem, nižji inteligenčni kvocient. Kje je rešitev? In kako otrokom iz Mežiške doline kljub vsemu omogočiti zdrav razvoj, če že okolje ni najbolj zdravo?