Mezopotamski Babilon na Unescovem seznamu svetovne dediščine

Babilon, ki je star 4300 let, je bilo najpomembnejše kraljestvo v antični Mezopotamiji in velja za zibelko civilizacije. Danes so tam samo še arheološke razvaline in dva muzeja.

Vpis na seznam je uspel po dolgoletnem lobiranju iraške vlade, poročajo tuje tiskovne agencije. V Iraku je skupaj šest lokacij na Unescovem seznamu.