Dron ujel strašljive podobe apokaliptičnega opustošenja

Mexico Beach sicer velja za mesto, ki premore "star šarm" Floride. Kraj, ki ponuja dom okoli 1200 ljudem, pa bo zdaj potreboval precej časa, da si opomore, že svarijo pristojni. Kombinacija več kot tri metre visokih valov in vetra, ki je pihal s hitrostjo 250 kilometrov na uro, je povzročila, da je plovila ob obali premetavalo kot igrače, ulice ob obali so danes videti "kot bi tam odjeknila bomba" pravijo prebivalci. Številne hiše so le še kup gradbenega materiala - in to več metrov stran od svoje originalne lokacije.

Ljudje danes brskajo med ruševinami - tudi zato, ker se bojijo, da bodo sredi opustošenja našli trupla. Med njimi sta Mishelle McPherson in njen bivši mož, ki obupano iščeta ostarelo mamo družinske prijateljice. Živela je v majhni hiši na obali in bila je prepričana, da je neurje ne bo doseglo.

Medtem ko po ulici odmevajo njuni klici - "Aggy, Aggy" - ugotavljata, da njene hiše pravzaprav ni več. Našla sta kos stropa in del tal. Pa preprogo in del ventilatorja, ki ga je uporabljala za hlajenje. Osebe, ki jo iščeta, pa ne. In to še zdaleč ni osamljena zgodba, pišejo tamkajšnji lokalni mediji.

John Humphress, lovec na orkane, ki je v življenju videl že kar nekaj prizadetih območij, je o situaciji v Mexico Beachu dejal, da je situacija "apokaliptična".

Nacionalna garda je ponoči našla 20 preživelih, z delom bodo nadaljevali, dokler ne preiščejo območja.

Medtem pa se domov že skušajo vrniti prebivalci, ki želijo na lastne oči videti, kaj se je zgodilo, čeprav jim oblasti to odsvetujejo. Med njimi je tudi pridigar baptistične cerkve Eddie LaFountain. Mexico Beach je novinarjem opisal kot odličen počitniški kraj za družine, ki privablja ljudi, ki želijo mir in idilo. Te zdaj ni več, ljudje, ki večinoma živijo od turizma, pa bodo morali na novo zgraditi skupnost, preden se bodo turisti lahko vtnili na območje.

Vseeno LaFountain meni, da se kraj ne bo spremenil v mesto duhov: "Ljudje tukaj so odporni, imajo veliko srce, so trmasti in delovni. Vrnili se bodo in ponovno zgradili kraj."