Michelinova zvezdica in poroka, vse v enem tednu

Življenje mladega Portorožana je kot zgodba za filmski scenarij, vsebuje vse sestavine, ki jih uspešnica mora imeti: Filip Matjaž je mlad in lep, v pičlem tednu pa se mu je zgodilo, da se je poročil in nepričakovano skupaj z bratom Patrikom dobil še Michelinovo zvezdico za njuno restavracijo COB. Cooking Outside the Box (ali kuhanje izven okvirov), kot se imenuje njuna restavracija, ki sta jo odprla leta 2019, je nastala na družinski osnovi, saj je Filip predstavnik že pete generacije, ki se ukvarja s kuhanjem. Njuna gostilna ima samo štiri mize, v kuhinji ima glavno besedo Filip, pri postrežbi pa brat Patrik. Kako se jima je uspelo prebiti med kuharsko elito?