Microsoft na Japonskem uvedel štiridnevni delovnik, rezultati so izjemni

Štiridnevni delovnik se je marsikje po svetu izkazal za izjemno dobro idejo, a doslej so ga povečini uvajala le manjša podjetja. Zdaj ga je na Japonskem preizkusil še Microsoft in dokazal, da model uspešno deluje tudi v večjih podjetjih. Produktivnost je namreč poskočila za kar 40 odstotkov.

Program, ki so ga testirali letos poleti, so poimenovali "Work Life Choice Challenge"(izziv izbire za poklicno življenje). Vsak petek v avgustu so zaprli vrata podjetja in svojim uslužbencem tako zagotovili dodatni prost dan.

Ne samo, da so jim zmanjšali število delovnih ur, pozvali so jih tudi, naj manj časa preživijo na sestankih in za računalnikom, ko odgovarjajo na elektronsko pošto. Namesto tega so svetovali, naj sestanki trajajo največ pol ure, manjše stvari pa naj se uslužbenci raje dogovorijo po eni od Microsoftovih telefonskih aplikacij, poroča CNN. Več kot 90 odstotkov od 2280 uslužbencev je povedalo, da so imeli ukrepe nanje velik vpliv. Rezultati so bili obetavni: čeprav se je število njihovih delovnih ur zmanjšalo, se je produktivnost – merjena po prodaji izdelkov na uslužbenca – v primerjavi z lanskim letom povišala za 40 odstotkov, so sporočili v izjavi za javnost. Podjetje je z ukinitvijo dela ob petkih privarčevalo tudi drugje, na primer pri porabi elektrike.

Za skrajšan delovnik so se odločili tudi v Microsoftu. FOTO: Dreamstime