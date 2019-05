"80 odstotkov migrantov 'izgine' med postopkom"

Davor Božinović je ob tem, poroča index.hr, dejal še, da Hrvaška ne bo dopuščala nezakonitih migracij na svoje ozemlje, ki da ga varujejo "v skladu z zakonodajo".

Švicarsko ekipo, ki je zdaj še tarča jeznih hrvaških spletnih komentatorjev, ki novinarjem sporočajo,"da poročajo o stvareh, o katerih v resnici ne vedo prav veliko, saj Švica ni ena od vstopnih držav migrantov, tudi med ciljnimi državami pa ni pri vrhu seznama", je sicer zmotilo vračanje migrantov čez mejo, kjer skupino hrvaška policija pospremi do meje in pošlje k sosedom, katerih varnostni organi pa v času vračanja niso prisotni. Prav tako so jim migranti dejali, da so bili žrtve nasilja, hrvaški policisti naj bi predvsem dosledno uničevali njihove mobilne telefone.