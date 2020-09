Migrante bodo začasno namestili na vojaške ladje in trajekt

Grčija bo okoli 13 tisoč migrantov z otoka Lezbos začasno namestila na vojaške ladje in trajekt. V centru za prebežnike Moria je namreč v dveh dneh izbruhnil že drugi požar. Center je pogorel do tal, žrtev pa k sreči ni bilo. Oba požara so po navedbah grških oblasti podtaknili migranti. V prenatrpanem centru so se sicer že teden dni vrstili protesti, ker so oblasti zaradi vse več okužb z virusom za Morio odredile karanteno.