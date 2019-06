Migrante v BiH premeščajo v bližino nekdanje deponije in minskega polja

Združeni narodi (ZN) so prek radia Svobodna Evropa objavili, da Vučjak pri Bihaću predstavlja "resno zdravstveno in varnostno tveganje ter ne ustreza mednarodnim standardom za namestitev beguncev". Podobno je menila tudi sodelavka Human Rights Watch (HWR) na Balkanu Lydia Gall, ki je poudarila, da morajo oblasti v BiH "zagotoviti ustrezno namestitev za vse migrante in iskalce azila ter poskrbeti, da bodo te namestitve v skladu z higienskimi in sanitarnimi predpisi ter varne".

Policija v BiH je ob tem po navedbah tamkajšnjih medijev navedla, da so v Vučjak premestili tiste begunce, ki so doslej prebivali v manjših šotorih na parkiriščih v Bihaću ali zasebnih namestitvah brez osebnih dokumentov. Hrvaška televizija je pred dnevi poročala, da so pristojne oblasti migrante iz Bihaća začele premeščati v Vučjak v bližini meje s Hrvaško, kjer so že postavili šotore, delajo pa še infrastrukturo. Po navedbah policije migrantom zagotavljajo hrano in vodo.