Migrante z ladje Open Arms pripravljeno sprejeti šest držav

Giuseppe Conteje sporočil, da so migrante z ladje Opean Arms pripravljene sprejeti Francija, Nemčija,Portugalska, Španija in Luksemburg. V pismu, ki so ga danes objavili na Facebooku, je bil tudi kritičen doMattea Salvinija, češ da se glede vprašanja migracij osredotoča le na zaprtje pristanišč, da bi s tem nabiral politične točke v javnosti. "Če resnično hočemo ščititi naše nacionalne interese, se ne moremo omejiti na zastopanje neomajnih stališč," je zapisal.