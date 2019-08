Migrante z ladje Open Arms vendarle izkrcali na Lampedusi

Ladja je v pristanišče vplula v torek nekaj pred polnočjo,le nekaj ur, potem ko je glavni tožilec AgrigentaLuigi Patronaggioodredil takojšnje izkrcanje vseh migrantov z ladje, ki je okoli 700 metrov od Lampeduse čakala na dovoljenje za vplutje od 15. avgusta.

Patronaggio je odločitev sprejel po torkovem obisku ladje med opozorili, da razmere na ladji uhajajo izpod nadzora, saj je isti dan več kot 15 migrantov skočilo z ladje v poskusu, da bi plavali do Lampeduse. Po obisku je dejal, da so razmere eksplozivne in da mora obnoviti mir in zagotoviti, da ne bo nihče poškodovan.