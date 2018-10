Trump kuje bojni načrt, na stotine izčrpanih ljudi na poti že obupalo

Medtem ko se v Evropi migrantska kriza zaostruje na Balkanu, se karavana migrantov pomika tudi po ameriškem kontinentu - proti ZDA.

Gre za ljudi, ki zapuščajo obubožane Gvatemalo, Honduras in El Salvador. Tam jim - kot pravijo, pretijo revščina, lakota, nasilje.

Karavana se je začela zbirati 12. oktobra. Takrat se je zgolj 160 ljudi zbralo na avtobusni postaji v mestu San Pedro Sula v Hondurasu, ki velja za eno od kriminalnih središč v državi.

Na pot so se pripravljali mesec dni, odločeni, da zapustijo državo, kjer prihodnosti ne vidijo.

Nato pa se je karavana povečala. Še posebej potem, ko se je načrt pojavil na Facebooku. In do 13. oktobra, ko je karavana dejansko krenila na pot, je bilo na pot pripravljenih že 1000 ljudi.

Medtem so prečkali Gvatemalo in dosegli Mehiko, na poti pa se jim je pridružilo še več tisoč ljudi.

Da se združijo v karavano, so se odločili, ker menijo, da bodo imeli skupaj boljše možnosti, da pridejo v ZDA in tam zase poiščejo boljšo prihodnost.

Honduras šteje okoli devet milijonov ljudi, pesti ga epidemija nasilja tolp, vojn med združbami, ki se borijo za prevlado v trgovini z drogami in korupcija. Država ima najvišje število umorov v regiji. Morali smo oditi, pravijo migranti. Upajo, da so v karavani bolj varni pred nasiljem kriminalnih združb in tihotapcev. Manjše skupinice se namreč pogosto znajdejo v primežu združb, ki se ukvarjajo s trgovino z belim blagom.

Organizacija za migracije meni, da je v skupini že več kot 7000 ljudi, čeprav naj bi si 3000 ljudi na poti, kjer jim grozi lakota in dehidracija, že premislilo in se vrnilo domov. Številni tudi ne morejo naprej, ker so po dneh hoje povsem izčrpani.

Spijo pod milim nebom, občasno gredo mimo krajev, kjer jim ljudje dajo hrano.

Doslej je že prišlo tudi do sporov s policijo, potem ko so mehiške oblasti na meji karavano skušale ustaviti. A so jo nato obvladale le toliko, da je prehod meje potekal nadzorovano.

V ZDA se medtem pripravljajo na prihod ljudi na mejo. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da nezakonitim migrantom ne bo dovolil vstopa in s svetovalci išče vse mogoče načine, da bi jih zadržal izven ZDA, danes pišejo ameriški mediji.

Kot poroča Fox, bi lahko Trump uporabil podobne pristojnosti kot jih je v primeru potovanj ljudi iz določenih muslimanskih držav. Prav tako namerava na mejo poslati vojsko. Obeta se tudi sprememba azilne zakonodaje, pravosodni minister Jeff Sessions je že pred časom dejal, da ljudje izkoriščajo ameriško azilno politiko, in da po spremembah žrtve družinskega nasilja in nasilja uličnih tolp do azila ne bodo več upravičene. Trump tudi trdi, da so v karavani "kriminalci in neznani ljudje z Bližnjega vzhoda", kar je že naletelo na jezo nevladnih organizacij.

Trumpova administracija naj bi končni predlog, kako bodo ustavili karavano, pripravila do prihodnjega tedna, šlo pa naj bi za kombinacijo administrativnih in zakonodajnih ukrepov.

Oblasti tudi razmišljajo o uvedbi sistema, po katerem bi migrante, ki bi želeli oddati prošnjo za azil, zadržali pred mejo in o njihovi vlogi odločili preden bi jim dovolili vstop v državo.

Migranti medtem obsojajo Trumpa in njegovo politiko, ki da jim preprečuje boljše življenje.