Več kot 2700 otrokom mora ameriška vlada dovoliti združitev s starši

Ameriško sodišče je razsodilo, da se lahko več kot 2700 otrok iz Gvetemale, Hondurasa in Salvadorja znova združi s svojimi starši, ki v ZDA živijo na podlagi mednarodne zaščite. Veliko staršev se je namreč zaradi naravnih nesreč in konfliktov v domovini zateklo v ZDA.

Število prosilcev za azil, ki bežijo pred nasiljem v srednjeameriških državah, se je sicer močno povečalo. Največ jih prihaja ravno iz Gvatemale, Salvadorja in Hondurasa.

Ameriške oblasti medtem še vedno ne vedo, kako bodo znova združile več kot 2300 otrok, ki so jih na ameriški južni meji z Mehiko odvzeli staršem migrantom. Proces bi se lahko vlekel več let, predvidevajo oblasti. Sporna Trumpova politika ničelne tolerance do nezakonitih migracij iz Srednje Amerike je sicer po objavi fotografij otrok, ki so jih zapirali v kletke, močno razburila svetovno javnost.

Trump je nato zaradi pritiska mednarodne skupnosti in domače javnosti z izvršnim ukazom le končal politiko ločevanja otrok migrantov od staršev.