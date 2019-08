Hrvaški policisti z grožnjami in orožjem migrante prek jarkov silijo na ozemlje BiH

"Ustrelil te bom!" je hrvaški policist zagrozil migrantu, ki je stal na robu približno deset metrov globokega jarka v gozdu na območju Velike Kladuše. Čez nekaj trenutkov so tja privedli še druge migrante iz policijskega kombija in jim ukazali, naj se postavijo na rob jarka. Hrvaški policist je vzel pištolo in v zrak izstrelil nekaj strelov. Migranti so poskakali v jarek, na dnu katerega je meja z BiH. To je bilo 6. avgusta.

Potem ko je bosanski žurnal.info razkril nasilje hrvaških policistov nad migranti in točke ob meji, kjer jih nelegalno preganjajo na ozemlje BiH, pri tem pa proti njim celo streljajo, sta novinarja Avdo Avdić in Azra Omerović v nadaljevanju zgodbe objavila še videoposnetek, ki prikazuje enega od teh incidentov, in Hrvaško, ki vse skupaj zanika, postavlja na laž. Prebivalci, ki živijo v bližini kraja dogodka, so posneli kombi hrvaške policije, ki zapušča kraj dogodka, torej mesto, od koder so policisti migrante nagnali s hrvaškega ozemlja na ozemlje BiH (vozilo se vidi na približno 13. sekundi posnetka). Gre za migrante, ki jih je Slovenija po legalni poti vrnila na Hrvaško, ta pa jih je nato nagnala v BiH. "Rekel mi je: Ustrelil te bom!"besede policista na posnetku opiše eden od migrantov. Na posnetku je moč videti tudi bosanske policiste, ki ranjenim nudijo pomoč.

Domačini, ki so bili priče dogodku, so poklicali obmejno policijo BiH. Ta je prišla nekaj minut pozneje in našla okoli 20 migrantov, o čemer obstaja tudi uradni policijski zaznamek. "12 migrantov je utrpelo lažje poškodbe," so dan pozneje sporočili iz zdravstvenega doma Velika Kladuša.

Na posnetku se vidi policijski kombi, ki zapušča kraj dogodka, migranti v jarku in policisti, ki jim nudijo pomoč. FOTO: zurnal.info

Tako daleč gredo: Hrvati na kraj dogodka poslali policistki, preoblečeni v prostitutki, da bi zakrili sledi 7. avgusta je hrvaška policija sporočila, da z omenjenim incidentom nimajo nič in da njihovi policisti niso nelegalno preganjali migrantov. So pa potrdili, da so preprečili vstop migrantov na ozemlje Republike Hrvaške. A tukaj so se Hrvati ušteli. Na dan, ko so poslali sporočilo za javnost, sta bili na kraju dogodka fotografirani dve hrvaški policistki, zamaskirani v prostitutki, ki sta tja prišli, da bi zakrili sledi. A bili sta prepozni.

Policistki, preoblečeni v prostitutki, sta prišli na kraj dogodka, da bi zakrili sledi. FOTO: zurnal.info

Na fotografiji, ki je nastala le nekaj ur po incidentu z migranti, se namreč jasno vidi kraj, od koder so morali migranti skakati v jarek. Tam so celo ostala njihova oblačila. Nekaj dni pozneje pa so na poti, kjer je peljal hrvaški policijski kombi, našli in fotografirali tudi prazne tulce. Te je ekipa Žurnala našla tudi v Lohovem pri Bihaću – mestu, kjer hrvaški policisti že leta migrante preganjajo v BiH. Decembra lani so nevladne organizacije uspele to posneti, uradni Zagreb pa je odgovornost za to prevalil na policiste. A praksa se, očitno, nadaljuje.

Prazni tulci, ki jih je našla ekipa Žurnala, in dokazujejo, da hrvaška policija strelja, ko preganja migrante na območje BiH. FOTO: zurnal.info

Papirje, ki dokazujejo legalno postopanje Slovenije, našli na meji z BiH Obstaja še več dokazov. Iračan Nzer Abdul Aziz je bil 19. avgusta letos ujet v Sloveniji, ko je ilegalno, v vozilu s hrvaškimi registrskimi oznakami, poskušal priti k nam. Dan pozneje so ga naše oblasti legalno, na mejnem prehodu, predale hrvaškim policistom, saj je bilo dokazano, da je k nam prišel iz Hrvaške. Vse je torej potekalo po predpisih. Slovenija je, sodeč po dokumentih, s katerimi razpolaga Žurnalin tudi naša redakcija, Iračana legalno vrnila na Hrvaško. Tri dni pozneje je ekipa naših bosanskih kolegov na meji med BiH in Hrvaško, na mestu, kjer mejnega prehoda ni in kjer so hrvaški policisti migrante nelegalno pošiljali na ozemlje BiH, našla papirje o izgonu Nzera Abdul Aziza iz Slovenije. Enaka dokumentacija je bila 20. avgusta izročena tudi Rebinu Ahmadu in Anwaru Hoger Hassanu iz Iraka, ki ju je Slovenija po legalni poti vrnila na Hrvaško. Tri dni pozneje so te njune dokumente našli na meji z BiH, kjer so se nelegalni pregoni dogajali že prej, poleg pa so bile vidne tudi sledi avtomobilskih gum.

FOTO: zurnal.info

V uredništvu Žurnala imajo dokumente, ki dokazujejo, da so Hrvati na tem območju na ozemlje BiH nelegalno premestili najmanj šest migrantov – ljudi, ki jih je na meji s Slovenijo prevzela hrvaška policija. Da je to ustaljena praksa hrvaških policistov, dokazujejo tudi fotografije – na meji med BiH in Hrvaško, zraven Velike Kladuše, so fotografirali policijski kombi, iz katerega so vrgli in proti BiH poslali žensko z dveletnim otrokom.

Hrvaški policisti niso imeli usmiljenja niti do ženske z dveletnim otrokom. FOTO: zurnal.info