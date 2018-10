Mejni prehod Maljevac že četrti dan zaprt, migranti vztrajajo

Migranti so takole že četrti dan pred mejnim prehodom Maljevac.

Kot je pojasnila tiskovna predstavnica obmejne policije BiH Sanela Dujković, migranti niso pred samim mejnim prehodom, pač pa so zbrani ob obvoznici. Poudarila je, da je obmejna policija pristojna le za straženje meje in preprečevanje nezakonitih prehodov. Bosansko-hercegovska policija sicer meni, da ni razlogov za zaporo mejnega prehoda za ves promet, so se pa za ta korak odločile hrvaške oblasti.

Po poročanju medijev pristojni še niso našli ustrezno namestitev za skupino migrantov.

Sicer pa naj bi bila minula noč precej mirna. "Nismo zabeležili nobenih incidentov. Potrebno je poudariti, da so med migranti ženske in otroci, ki že četrti dan bivajo na prostem. Včeraj smo zaradi manjših zdravstvenih težav posameznikov poklicali medicinsko osebje, ki so jih pregledali," je še dodala Dujkovićeva.

Je pa je v sredo okoli 200 migrantov skušalo prebiti policijski kodron, vse od takrat pa so na meji okrepili policijsko varnost.