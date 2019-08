Migranti imajo v Nemčiji hude težave z učenjem jezika, ovira je tudi nepismenost

Okoli 29 odstotkov Iračanov, ki sodelujejo na tečajih nemškega jezika, lahko na testu doseže stopnjo B1, medtem ko je med Afganistanci in Sirci takih približno tretjina, navaja nemški urad za migracije in begunce.

Podatek je le en v vrsti primerov, ki kažejo, da ima Nemčija težave z integracijo ljudi, ki pripotujejo v državo. V zadnjih štirih letih so v največje evropsko gospodarstvo številni prispeli iskati mir ali zgolj boljše gospodarske pogoje.

Podatki kažejo, da v zadnjih letih delež migrantov, ki ne dosežejo ravni B1, narašča. Več ljudi je namreč nepismenih, navaja ministrstvo. Dodali so, da je pri takih osebah bolj realističen cilj pripeljati jih vsaj do bolj osnovne ravni znanja jezika A2.

Ministrstvo je podatke delilo na zahtevo poslanca skrajno desne Alternative za Nemčijo Reneja Springerja. Ta je rezultate označil za "izredno alarmantne".

Na ministrstvu so postregli še s podatkom, da je do leta 2014 skoraj polovica novih udeležencev jezikovnih tečajev prihajala iz evropskih držav. Ti udeleženci so bili vajeni hoditi v šolo, pisati in brati, imeli so tudi izkušnje z učenjem tujega jezika.

To pa se je spremenilo z begunskim valom leta 2015. Leta 2016 sta tako približno dve tretjini novih udeležencev prihajali iz petih držav: Sirije, Irana, Iraka, Somalije in Eritreje. Ta delež je pred kratkim padel nazaj pod 30 odstotkov, so še dodali.