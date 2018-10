Migranti prebili kordon mejne policije BiH, vzklikajo: 'Odprite meje!'

Približno 200 migrantov je pod policijskim nadzorom prenočilo na odprtem nedaleč od mejnega prehoda Maljevac, do katerega so v torek prispeli iz improviziranega migrantskega naselja v Veliki Kladuši. Zahtevali so, da jim omogočijo vstop na Hrvaško in nadaljevanje poti proti državam Zahodne Evrope, a so jih policisti BiH ustavili nekaj sto metrov od meje.

Danes pa je med 150 in 200 migrantov, med katerimi so tudi ženske in otroci, s silo prebilo prvi kordon mejne policije, ustavil pa jih je drugi. Tako so zdaj na mostu, ki iz BiH pelje proti mejnemu prehodu s Hrvaško, navaja regionalna televizija N1. Nekateri so ranjeni, sicer pa so precej vznemirjeni in se občasno spopadajo s policisti ter pozivajo k odprtju meje."Open boarder!" (Odprite mejo!)vzklikajo.