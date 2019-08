Migranti znova skušali pobegniti s 'plavajočega koncentracijskega taborišča'

S humanitarne ladje Open Arms z okoli sto migranti, ki želi pristati na italijanskem otoku Lampedusa, je skušalo znova pobegniti več migrantov. Najmanj 17 jih je skočilo z ladje v morje in skušalo preplavati okoli 700 metrov do Lampeduse. A italijanska obalna straža jih je prestregla in vrnila na ladjo.

Z ladje, ki že skoraj tri tedne čaka na pristanek na Lampedusi, že nekaj dni opozarjajo na nevzdržne razmere med migranti, ki so že zelo nemirni. Kapitan je opozoril, da že težko vzdržujejo mir na krovu. Najprej se je v morje vrgel eden od migrantov, v naslednjih urah pa še drugi. Vse so iz morja pobrala plovila italijanske obalne straže, še preden so dosegli obalo. S humanitarne ladje Open Arms z okoli sto migranti je skušalo znova pobegniti več migrantov. FOTO: AP Eden od migrantov se je uprl vrnitvi na ladjo Open Arms. Zaradi neprimernega vedenja so ga zato odpeljali na Lampeduso. Ostale so vrnili na ladjo, a so znova poskakali v morje. Podoben podvig je že v nedeljo poskušala četverica migrantov, a so jih prav tako prestregli in vrnili na ladjo. Na ladji Open Arms, ki zaradi odloka italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija ne more vpluti v Lampeduso, naj bi bilo po zadnjih podatkih 98 migrantov. V ponedeljek zvečer so jih iz zdravstvenih razlogov izkrcali še devet. FOTO: AP Tamkajšnji državni tožilec Luigi Patronaggioje opozoril, da je na ladji"eksplozivna situacija". Zavzel se je, da se zagotovi varnost vseh ljudi na ladji. Tudi župan Lampeduse Salvatore Martello, ki je v ponedeljek zvečer celo obiskal ladjo, je izrazil zaskrbljenost."Ljudje na ladji so obupani. Mnogi so bili v zaporih v Libiji deležni mučenja," je dejal. Župan Palerma Leoluca Orlando pa je ladjo Open Arms označil celo za"plavajoče koncentracijsko taborišče". V nedeljo je Španija ladji ponudila svoja pristanišča, a je organizacija Open Arms, ki upravlja z ladjo, opozorila, da bi bila plovba v najmanj 1000 kilometrov oddaljena španska pristanišča predolga in da bi morda bilo bolje, če bi migrante v Španijo prepeljali z letalom. A kljub temu, da je več evropskih držav izrazilo pripravljenost, da sprejmejo migrante, jim Salvini ne dovoli izkrcanja na italijanskih tleh. Španska obrambna ministrica Margarita Robles je danes napovedala, da bodo poskušali doseči rešitev za nastalo situacijo. Opozorila pa je, da ob takšni humanitarni krizi na krovu ladje ne bi smel nihče gledati stran. Salvinija je tudi obtožila, da mu ni mar za človeška življenja, ampak le za lastni predvolilni boj.