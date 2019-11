Migrantska kriza v Bosni: iz Srbije več kot 7000 migrantov v dveh mesecih

Mejna policija Bosne in Hercegovine priznava, da se je v septembru in oktobru zmanjšalo število nelegalnih prehodov meje – teh naj bi bilo samo 578. A direktor mejne policije naj bi skrival dejstva o nelegalnem premeščanju migrantov iz Hrvaške, Srbije v BiH.

Kot poroča Žurnal.info, naj bi bila prav zima razlog za te premestitve migrantov, ki jih premeščata tako Srbija kot Hrvaška, in to s pomočjo mejne policije BiH. Tedne po tem, ko so pripadnike SIPE (Državna agencija za preiskave in zaščito) zamenjali pripadniki žandarmerije MUP Republike Srbske, je bilo po pisanju portala v BiH premeščenih že več kot 7.000 migrantov. Mesečno povprečje v prvih osmih mesecih, oziroma do umika SIPE, je bilo 2.300 migrantov. Potem ko so začeli pripadniki ministrstva za notranje zadeve Republike Srbske patruljirati z mejno policijo BiH, se je mesečno število prehodov povečalo na 3885. V istem obdobju pa je bilo zaznati vse manj poskusov odvračanja nelegalnih prehodov meje BiH. "Ko gre za podatke o številu oseb, ki so odvrnjene od poskusa nezakonitega prehoda državne meje na vhodu v BiH za leto 2019, je mogoče sklepati, da se od septembra pojavlja trend zniževanja. Vendar pa ga ni mogoče povezati z opustitvijo prisotnosti pripadnikov SIPA. To je reden sezonski trend, ki ga nenehno beležimo ob koncu poletnih mesecev in prihodu hladnejšega vremena," so za Žurnal.info povedali v mejni policiji BiH.

Premeščenih migrantov naj bi bilo že več kot 9.000. FOTO: AP

Mejna policija pod vodstvom člana HDZ Zorana Galića pove samo del resnice, kar po mnenju portala dokazujejo dokumenti in uradne statistike o številu migrantov, ki so letos vstopili v BiH. V prvih treh dneh novembra v BiH je bilo uradno registriranih 26.461 migrantov. Od tega jih je mejna policija službi za tujce uradno predala le 578, vsi drugi pa so brez ovire vstopili v BiH. Večina je bila registrirana julija, ko je prispelo 4166 migrantov. V vseh drugih poletnih mesecih, kot poudarja mejna policija BiH, je število registriranih migrantov, ki so vstopili v BiH, nižje kot v hladnejših mesecih, ko na meji ni bilo pripadnikov SIPE. V maju so tako zabeležili vstop 2884 migrantov, junija je bilo zabeleženih 2109, julija 4166, avgusta 3118. Potem ko se je v hladnejšem septembru po dvostranskem sporazumu med Zoranom Galićem in Perico Staničem SIPA umaknila z meje med Srbijo in BiH, se je število migrantov začelo povečevati.

Zoran Galič naj bi v sodelovanju z oblastmi Republike Srbske sestavil zgodbo, da namerava Svet ministrov BiH poslati člane Zvezne policijske uprave na mejo s Srbijo. FOTO: zurnal.info

Skupne sile Mejne policije BiH in Žandarmerije Republike Srbske so septembra v BiH "spustile" 3812 migrantov, septembra pa že 3958, večinoma iz Srbije, piše Žurnal.info. Hkrati se je število migrantov, ki jim je mejna policija skupaj z žandarmerijo preprečila vstop v BiH, med septembrom in oktobrom znatno zmanjšalo. To priznavajo tudi v mejni policiji BiH, vendar ne želijo navesti točnih številk. Ker pa je "število odvračalnih ukrepov v hladnejših mesecih še naprej upadalo", je v prvih dveh jesenskih mesecih na ozemlje BiH vstopilo 7770 migrantov, večinoma iz Srbije. Tako kot na vzhodni meji, večinoma tisti s Srbijo, pripadniki mejne policije BiH v sodelovanju z MUP RS prepeljejo migrante v BiH, na zahodni meji mejni policisti sploh ne registrirajo dejanj hrvaške policije, ki vsakodnevno ilegalno prevaža migrante, ki jih najde na njenem ozemlju v BiH, poroča portal.

V prvih treh dneh novembra v BiH je bilo uradno registriranih 26.461 migrantov. FOTO: POP TV

"Obmejni policisti glede hrvaških organov niso zabeležili nobenega incidenta glede vrnitve migrantov," je septembra za Večernji list povedal direktor mejne policije BiH Zoran Galić. Član HDZ je po poročanju portala zavajal, saj je avgusta letos na varnostnem ministrstvu BiH poročal, da je hrvaška policija 7. avgusta na območje BiH nezakonito prepeljala 18 migrantov. Zoran Galič naj bi v sodelovanju z oblastmi Republike Srbske sestavil zgodbo, da namerava Svet ministrov BiH poslati člane Zvezne policijske uprave na mejo s Srbijo. S to zgodbo naj bi Galiču uspelo odvrniti pozornost od pošiljanja žandarmerije na mejo s Srbijo, pa tudi prikriti dejanja hrvaške policije. Pripadniki mejne policije BiH namreč skoraj nikoli ne registrirajo nezakonitega premeščanja migrantov v BiH iz sosednje Hrvaške. Teh premeščenih migrantov naj bi bilo že več kot 9.000, samo slovenska policija je priznala, da so hrvaškim organom vrnili že več kot 10.000 ljudi, ti naj bi jih vse poslali naprej v Bosno.

nelegalni pregon migrantov iz Hrvaške na ozemlje BiH FOTO: zurnal.info