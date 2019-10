Migrantski posel: veliki denarji v zameno za pretihotapljenje čez mejo

Število nelegalnih prehodov meje se je letos do konca septembra več kot podvojilo. Na udaru sta predvsem Ilirska Bistrica in Črnomelj. Policisti PU Novo mesto pa so razkrinkali enajsterico, ki je vsaj eno leto bogato služila z nelegalnimi prevozi tujcev čez mejo. Državljani Slovenije, stari med 25 in 30 let, so sicer stari znanci policije, ki jim tudi trgovina z nedovoljenimi drogami ni tuja.