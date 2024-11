Zgodba o 12 invalidkah brez epiloga: Bolj kot pomoči si želiva dela

Zgodba o 12 invalidkah, ki so marca letos ostale brez službe v mariborskem Zaposlitvenem centru Avantus, kjer so bile zaposlene na zaščitenih delovnih mestih, saj so izgubili status zaposlitvenega centra, še vedno ni dobila epiloga. Da brez službe in z denarnim nadomestilom komaj preživita mesec, obupani pripovedujeta Erika Mihelič in Milosava Tomić. Za pomoč sta se obrnili na Center za socialno delo in celo na Karitas, a bolj od kakršne koli pomoči si želita delati, pravita. A s statusom invalida zaščitnika v lokalnem okolju ne najdeta zaposlitve.