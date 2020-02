Miki Vlahovič z naključno prijaznostjo razveselil dame v prestolnici

14. februarja že več let praznujemo valentinovo. Ta, neformalni praznik zaljubljencev, praznuje ves svet, le v Savdski Arabiji, Indoneziji in Maleziji ne, v Pakistanu pa je od leta 2017 celo prepovedan. S pomočjo Mikija Vlahoviča, pevca skupine Victory in tekmovalca šova Zvezde plešejo, so se novinarji oddaje Svet odločili, da bodo z naključno prijaznostjo razveselili dame v prestolnici.