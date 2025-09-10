Mili Peršin je vloga Saške spremenila življenje

Trideseta obletnica naše medijske hiše je priložnost za praznovanje vseh uspehov. In če smo do zdaj obujali spomine na začetne projekte naše medijske hiše, je prav, da se spomnimo tudi vseh nedavnih, med njimi serije Skrito v raju, ki je med gledalci povzročila pravo evforijo. Igralka Mila Peršin je na začetku snemanja stopila v neznano, kasneje pa sta jo pospremili vsesplošna evforija in priljubljenost.