Milan Brglez: 'Najprej drugi krog, nato še zmaga'

Prvič je pred kamere stopil novi kandidat v igri za predsedniško funkcijo. Up dveh vladnih strank – Gibanja Svoboda in Socialnih demokratov – Milan Brglez pojasnjuje, da se je tako notranje kot zunanjepolitična situacija bistveno spremenila, kar da je botrovalo k njegovi odločitvi za naskok na najvišjo funkcijo v državi. Pravi, da bo njegova kandidatura – kandidatura povezovanja, kot ključne prioritete pa je izpostavil še solidarnost, okolje in trajnostni razvoj. Obenem pa je okrcal tudi aktualnega predsednika Boruta Pahorja, ki sicer prihaja iz vrst njegove stranke, saj da bi lahko naredil več. Sam pa da bi funkciji predsednika republike vrnil ugled.