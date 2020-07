Milan Krek o morebitnem umirjanju drugega vala

Zaradi nevarnosti okužbe s koronavirusom sta za vse obiskovalce zaprta še dva domova za starejše - Dom starejših v Hrastniku in dom za starejše Metlika. V Hrastniku so minuli konec tedna potrdili okužbo pri eni od zaposlenih. Sicer so pri nas na novo potrdili le osem novih okužb s koronavirusom, prvič po 27. juniju pa so pacienta sprejeli na intenzivno nego. O morebitnem umirjanju drugega vala smo povprašali direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milana Kreka.