Milanović in Banožić v prepiru: od žaljivk do pozivov k odstopu

Politični vrh Hrvaške spet zabava in hkrati hudo sramoti državo ter celo oborožene sile naše južne sosede. Javnost je namreč že dva tedna priča ostri besedni vojni med hrvaškim predsednikom na eni ter ministrom za obrambo in premierjem na drugi stani. Predsednik Zoran Milanović in minister Mario Banožić, ki mu trdno ob strani stoji premier Plenković, se prepirata o tem, kdo ima večja pooblastila v vojski in drug drugega pozivata k odstopu. Predsednik je ministru med drugim prepovedal udeležbo na več vojaških slovesnostih, minister pa predsedniku, vrhovnemu poveljniku vojske, uporabo vojaškega helikopterja in vozil. Ob tem pa se obkladata s sočnimi žaljivkami. Od psihiatričnega primera, strahopetnega jazbeca, lenega udava do prisklednika.