Milanović: Smo bistrih glav in ostali bomo bistrih glav

Zoran Milanović, novi hrvaški predsednik se je udeležil prvega uradnega srečanja s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem, pogovor pa je tekel predvsem o reševanju odprtih težav med Slovenijo in Hrvaško. Predsednika se strinjata, da težav ne bosta pometala pod preprogo in ne bosta bežali pred njimi, obe strani se bosta raje usedli za skupno mizo in se pogovorili, tudi o spornem mejnem vprašanju.