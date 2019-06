'Milanski kralj kokaina' pobegnil iz zapora

Italijanski mafijski šef, svetu znan kot "Milanski kralj kokaina", je pobegnil iz zapora v Urugvaju, kjer je čakal na izročitev italijanskim oblastem, je potrdil urugvajski notranji minister.

53-letni Rocco Morabito, vodja zloglasne kalabrijske 'Ndrangheta, mafijske združbe, ki velja za enega največjih tihotapcev kokaina v Evropo, je iz zapora v urugvajski prestolnici Montevideo pobegnil skozi luknjo v strehi stavbe, poroča The Guardian. Skupaj z njim so iz zapora pobegnili še trije drugi zaporniki, ki so čakali na izročitev Braziliji in Argentini. Štirje zaporniki so po pobegu še oropali sosednjo kmetijo.