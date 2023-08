Milijardna sanacija škode: v podjetju KLS bodo posledice čutili vsaj še leto dni

V podjetju je zadnje tedne kot v mravljišču. Iz prostorov so odstranili že več kot deset tisoč kubičnih metrov blata, vej in ostale nesnage. " Zelo hitro so nam na pomoč priskočili tudi kolegi iz gospodarstva. Danes imamo pa v podjetju tudi ogromno ekip iz avtomobilskih tovarn po Evropi, iz Madžarske, Češke, Slovaške, Nemčije in tudi iz drugih držav pa slovenskih partnerskih podjetij," pove Mirnik.

Do usodnega petka, ko je njihovo proizvodnjo zalila voda, so dnevno izdelali 60 tisoč zobatih obročev, ki jih uporablja avtomobilska industrija širom sveta. Izvršni direktor podjetja KLS Ljubno Samo Mirnik ocenjuje, da bo skupna škoda nekje 100 milijonov evrov.

Z zunanjo pomočjo bodo hitreje ponovno zagnali svetovno avtomobilsko industrijo, ki se bo, prav zaradi njihovih ugasnjenih strojev, začela zaustavljati. A prvih strojev, pojasnjuje Mirnik, prej kot v štirih do šestih tednih ne bodo mogli zagnati, medtem ko v polni proizvodnji, kot so delali na začetku avgusta, ne bodo delovali še vsaj šest do 12 mesecev.

KLS Ljubno je le eno izmed prizadetih podjetij, skupna vrednost škode bo po ocenah Gospodarske zbornice samo v gospodarstvu krepko presegla milijardo evrov. "Zelo težko pričakujemo to višjo silo v 100-odstotnem pokritju, tudi za tista podjetja, torej za zaposlene, ki so udeleženi pri zahtevnem čiščenju, in bi bilo prav, da bi bilo to 100-odstotno pokrito," vrednost škode v gospodarstvu komentira Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS. Dodaja, da sta pri tem zelo pomembna moratorij na kredite in čim bolj ugodna likvidnostna sredstva.

S prihodnjim mesecem bo podjetnikom naproti prišel tudi podjetniški sklad z novo kreditno linijo z zelo ugodnimi likvidnostnimi krediti nižjih vrednosti, pojasnjuje Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada. "To je namenjeno tistemu res prvemu poplačilu stroškov oziroma stroškov, povezanih s škodo, zato da se bodo začele razmere v podjetjih normalizirati," pove Vidovičeva in doda, da v skladu računajo na vsaj 30 milijonov evrov prvih likvidnostnih kreditov.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pa je sporočilo, da lahko, če ne potrebujete predplačila pomoči, škodo prijavite tudi do 20. septembra. V nasprotnem primeru rok ostaja 1. september.