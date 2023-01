Koliko avtomobilov vsakodnevno čaka na svojega lastnika v Luki Koper?

Ob vsesplošnem nezadovoljstvu zaradi draginje pa se še vedno številna podjetja soočajo tudi s pomanjkanjem delavcev. Tovrstne težave ima že nekaj časa tudi Luka Koper. Za pretovor vozil na in z ladij namreč večinoma najemajo delavce iz Srbije ter Bosne in Hercegovine, a se zatika predvsem pri delovnih dovoljenjih. Še vedno je človeški faktor v industriji, ki nikoli ne spi, ključnega pomena. Vsakodnevno varno pretovarjanje v povprečju dva tisoč vozil in njihovo skladiščenje sta v enem največjih avtomobilskih terminalov v Sredozemlju izjemnega pomena, a jim to očitno uspeva.

Luka Koper je lani presegla dva zgodovinska mejnika. Milijon kontejnerskih enot in 800.000 pretovorjenih avtomobilov. Prihodke podjetja pa so v primerjavi z letom 2021 povečali za kar 38 odstotkov. Kako sploh poteka uvoz in izvoz avtomobilov in koliko teh vsakodnevno v luki čaka na svojega lastnika?