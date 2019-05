Milijonar bo pomagal dečku, ki domače naloge piše pod ulično svetilko

12-letni perujski deček domače naloge opravlja na pločniku pod ulično svetilko, saj njegova mati samohranilka ne more plačati računov za elektriko. Zgodba je obkrožila svet, ko so njegovo početje ujele policijske nadzorne kamere. Njegov trud, da bi se z izobrazbo izkopal iz revščine, je navdušil tudi arabskega milijonarja, ki ga je obiskal v Peruju in družini družini ponudil pomoč.