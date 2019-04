Milino zdravljenje napreduje nad pričakovanji

Družina dveletne Mile se je, polna upanja, 2. aprila odpravila čez lužo. Deklica se bori z redko obliko levkemije. Zdravljenje na Hrvaškem pa bolezni ni ustavilo. Zato so se zdravniki z Reke posvetovali tudi z našimi strokovnjaki Kliničnega oddelka za otroško hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike, kot pojasnjuje doktor Marko Kavčič : ''Kako bi se mi takega otroka lotil? In naš odgovor je bil, da bi vprašali naše kolege v študijskih centrih, omenili smo kolege v Nemčiji in kolege čez lužo, tam, kjer z njimi sodelujemo.''

Mila ima redko obliko levkemije AML, ki se tudi slabše odziva na zdravljenje, poudarja Kavčič:''Bolezen se ponavlja, kljub temu da je lahko zdravljenje izrazito, mora biti zelo intenzivirano in imate veliko verjetnost za težke zaplete zdravljenja.''

Do zapletov doslej v Filadelfiji na srečo ni prišlo. Rezultati so presenetili vse, nam je zaupal Milin dedekVladimir Rončević, medtem ko sta starša ves čas ob njej v bolnišnici: ''Odvzeli so ji DNK, pregledali njeno genetiko, preverili parametre bolezni, in se na tej osnovi odličili za zdravilo, ki je očitno delovalo odlično.''

Pred zdravljenjem je imela Mila 88 odstotkov rakavih celic v krvi, po zdravljenju na Hrvaškem in ob odhodu v ZDA 50 odstotkov, zdaj pa so to spravili na manj kot 1 odstotek. Otroška bolnišnica v Filadelfiji je med najboljšimi in največjimi v svetu, pove Kavčič, ki se je tam tudi izobraževal.: ''Vse, kar se dogaja novejšega v otroški onkologiji, so tam zraven.''