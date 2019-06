Milijarder pristal na policiji, ker ni želel plačati računa za 50.000 evrov pijače

Pred dnevi je v Dubrovnik vplula ena največjih in najbolj luksuznih jaht na svetu, katere lastnik je emir in šejk Združenih arabskih emiratov Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahayan. Potniki na jahti so se odločili za zabavo, a niso želeli plačati računa za 50.000 evrov za pijačo, zato so nekateri pristali na policiji.

Dubrovnik je že dolgo znan kot dražja destinacija na obalah Jadranskega morja. Večina bi mislila, da milijarderji iz Združenih arabskih emiratov težav s tem nimajo, zgodilo pa se je ravno nasprotno. Pred dnevi je iz bližnjega Tivata v dubrovniško luko priplula 141 metrov dolga luksuzna jahta Yas. Ljudje na jahti so se po navedbah Dubrovačkega dnevnikaodločili za zabavo v znanem klubu Culture club Revelin, ki je v starem mestnem središču Dubrovnika. V VIP delu kluba so po navedbah dnevnika popili za 50.000 evrov pijače, med drugim so zelo drage šampanjce plačevali tudi za hostese. Jahta Yas, ki je v lasti bogate družine iz Emiratov Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ko je prišel čas, da se poravnajo računi, pa niso želeli plačati šampanjca, ki so ga ponudili hostesam. Zaplet naj bi bil tako težaven, da so zaposleni v klubu poklicali policijo, ki je osebo, ki se je zapletla v spor glede plačila pijače pomembne družbe iz Združenih arabskih emiratov, peljala na policijsko postajo. Po pregovarjanju in streznitvi, kot piše Dubrovački dnevnik, je bil celotni znesek vendarle poravnan. Policija incidenta ni želela niti potrditi niti zanikati, klub Revelin pa se je zavil v molk, saj imajo politiko popolne zaupnosti glede gostov. Pri časniku so še namignili, da naj bi se v Dubrovnik pripeljal sam sin Hamdana bin Zayeda bin Sultana Al Nahayana. Al Nahayan velja za enega najbogatejših ljudi na svetu, v domačih Združenih arabskih emiratih pa je vodja celotnega zahodnega območja emiratov – Abu Dabija.