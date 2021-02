Miloševa koža je zaradi redke bolezni pokrita z bolečimi mehurji

V nedeljo bomo obeležili svetovni dan redkih bolezni in v Sloveniji se kar nekaj družin bori s kruto diagnozo, ki se največkrat ne konča srečno. Tudi družina dveletnega Miloša se je soočila s težko diagnozo – bulozna epi dermoliza. Milošu se po vsej sluznici pojavljajo mehurji in mu povzročajo hude bolečine in srbečico. Njegova mama, ki je samohranilka, mora zanj skrbeti 24 ur na dan. Od lanskega septembra je bila zaradi skrbi za sina primorana pustiti službo in sedaj od države prejema nadomestilo za izgubljen dohodek, ki znaša 580 evrov. S tem denarjem pa se zelo težko prebijeta skozi mesec.