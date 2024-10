Milton: Nevarnosti še ni konec

Orkan Milton je na Floridi za seboj pustil razdejanje. Siloviti vetrovi, ki so dosegali hitrosti do 200 kilometrov na uro, poplave in kar 27 tornadov so uničili celotne soseske. Oblasti opozarjajo, da nevarnosti še ni konec, reševalci so na delu, a ponekod so razmere tako slabe, da se ne morejo prebiti do uničenih in poplavljenih domov. Več kot tri milijone gospodinjstev je brez elektrike. Prebivalci, ki so se že uspeli vrniti v poškodovane domove, opozarjajo pred nevarnostjo krokodilov, nekateri so večmetrske zverine našli v svojih hišah. Uničen je znameniti stadion v Tampi, številne ceste so neprevozne, v okrožju Florida so zaradi nevarnih razmer oblasti zaprle vse dostope do območja. Milton je tik pred stikom s celino iz najvišje kategorije pet sicer oslabel na kategorijo tri, a je številna območja udaril le slaba dva tedna po smrtonosnem orkanu Helene, ki je za seboj pustil razdejanje in več kot 230 mrtvih.