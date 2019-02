Mimoidoča rešila želvo pred gotovo smrtjo

Želva se ni bila sposobna premikati ali plavati, in bi, če ne bi prišla pomoč, zagotovo poginila. Moški je stopil v vodo in želvo potegnil na suho. Na posnetku se vidi, kako par s pomočjo noža počasi reže mrežo z želve. Ponekod se je mreža globoko zarila v vrat in okončine ter povzročila tudi poškodbe. Po končani reševalni akciji se je želva sama uspešno odvlekla v vodo.