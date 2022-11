Mineva 10 let od hudih poplav v Sloveniji

Te dni mineva natanko 10 let od hudih poplav, ki so samo v Sloveniji prizadele skoraj 7 tisoč 900 ljudi, povzročile pa za 373 milijonov evrov škode. Najhuje je bilo vzdolž Drave: od Koroške čez Maribor in Ptuj do Ormoža in naprej po hrvaški strani. Hiše so bile naenkrat obdane z vodo, gasilci so stanovalce reševali s pomočjo čolnov, v Dupleku pri Mariboru se je nekaj stanovalcev zateklo kar na streho, od koder so življenja krajanov pozno ponoči reševali celo s pomočjo helikopterja. Kaj vse je šlo narobe, sodišča ugotavljajo še danes, 10 let po dogodku. Avstrijska družba Verbund, ki upravlja z avstrijskimi elektrarnami na Dravi, si je samo s strani Slovenije nakopala kar 80 odškodninskih tožb, ker da so zapornice odprli prepozno. Odškodnino je v četrtek na mariborskem sodišču zahtevala tudi zavarovalnica, ki zastopa okoli 90 oškodovancev.