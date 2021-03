Mineva 10 let od jedrske katastrofe v elektrarni Fukušima-Daiči

Na Japonskem so se na številnih spominskih slovesnostih z minuto molka poklonili okoli 20 tisoč smrtnim žrtvam in pogrešanim v najhujši katastrofi v zgodovini države. 11. marca 2011 je tla najprej stresel potres z magnitudo devet. Silovito tresenje tal je sprožilo močan cunami. Ta je uničil več kot 400 kvadratnih kilometrov kopnega in segel do 10 kilometrov v notranjost otoka Honšu. Ko je udaril obalo, je poškodoval nuklearko Fukošima-Daiči in povzročil še najhujšo jedrsko nesrečo po Černobilu. Območje v radiju deset kilometrov od nuklearke je zaradi radioaktivnega sevanja še vedno prepovedana cona.

