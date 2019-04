Mineva 10 let od katastrofalnega potresa v L'Aquili

Na žalni procesiji z baklami v L'Aquili, ki se je je udeležil tudi premier Giuseppe Conte, so danes ob 3.32 - času, ko je območje 6. aprila 2009 stresel potres z magnitudo 6,3 - prebrali imena vseh 309 smrtnih žrtev ob zvonjenju zvoncev za vsakega od njih. Spomnili so se tudi 1600 ranjenih.

"Rana za lokalno skupnost je rana za celotno narodno skupnost," je na Facebooku zapisal Conte. Kot je dodal, je minilo deset let in še vedno so se dolžni spominjati tistih, ki so izgubili ljubljene, in tistih, ki zaradi katastrofe še vedno trpijo.