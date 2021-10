Mineva 30 let, odkar je Slovenija dobila lastno valuto

Se še spomnite časov, ko smo v denarnici nosili Trubarje, Prešerne, Kobilce in bili še zlasti veseli, če smo imeli Cankarja? Mineva natanko 30 let, odkar je takratna slovenska skupščina sprejela zakon, s katerim je Slovenija dobila lasten denar, tolar. Ta bi se skoraj imenoval klas, krona ali lipa, v igri so bila še nekatera druga imena, na koncu pa je prevladal tolar. Do izdaje tolarskih bankovcev in kovancev smo nato še slabo leto plačevali z vrednostnimi boni, ki jih je izdala država. Na rojstni dan slovenskega tolarja smo obiskali papirnico v Radečah, kjer so tiskali papir za bankovce.