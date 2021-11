Mineva 30 let od smrti glasbene legende Freddieja Mercuryja

We are the champions, Bohemian Rhapsody, Bicycle race, Don't stop me now ... Brez umetnika, kot je Freddie Mercury, si tudi danes težko predstavljamo glasbeno podlago marsikaterega dogodka. Skupaj s Queeni je ustvarjal brezčasno glasbo, a njegov čas se je ustavil pred natanko 30 leti, ko je izgubil bitko z aidsom. Farok Bulsara, ki se je na Zanzibarju rodil staršem indijskih korenin, še danes velja za enega najboljših izvajalcev vseh časov. Pravijo, da si svojih prepoznavnih zob ni želel popravljati, ker naj bi bili ravno ti ključni za njegov način petja. Zdaj bi bil star 75 let.