Mineva 40 let od smrti legendarnega Johna Lennona

Pred natanko 40 leti je glasbeni svet doživel šok. Pod streli je umrla legenda, velik umetnik, pevec, kitarist, skladatelj, tekstopisec in soustanovitelj skupine The Beatles John Lennon. Nemiren, duhovit fant, ki je rad risal, je zrasel v najstnika, ki je s prvo glasbeno skupino preigraval pesmi v kopalnici, ko pa je spoznal Paula McCartneyja in je moči združil še z Georgeom Harrisonom in Ringom Starrom, so postali najbolje prodajana skupina na svetu.

