Pred 50 leti se je z misije vrnila prva odprava Apolla s človeško posadko

Mineva 50 let od enajstdnevne ekspedicije raziskovanja vesolja odprave Apolla 7. Gre za prvi polet s človeško posadko v okviru Nasinega Programa Apollo, katerega cilj je bil pripeljati človeka na Luno.

Posadka Apolla 7 (od leve): Wally Schirra, Donn Eisele in Walter Cunningham. FOTO: Twitter

Na današnji dan, 22. oktobra 1968, se je nazaj na Zemljo vrnila prva vesoljska odprava s človeško posadko v Nasinem Programu Apollo (znanem tudi kot Projekt Apollo), nizu poletov z vesoljsko ladjo Apollo med letoma 1961 in 1972, katerih cilj je bil pripeljati človeško posadko varno na površino Lune in nazaj na Zemljo. Z odpravo Apolla 7, ki je trajala enajst dni na Zemljinem tiru, je prvič vzletela tudi raketna nosilka Saturn IB, istočasno pa so prvič naenkrat vzleteli trije ameriški astronavti. Posadko so sestavljali Walter Marty ’Wally’ Schirra, ki je bil poveljnik odprave, Donn Fulton Eisele, pilot komandnega modula, in Ronnie Walter Cunningham, pilot lunarnega modula. Za prvega je bil to že tretji polet v vesolje, za druga dva pa krstni polet.

Na fotografiji sta astronavta, Walter Marty ’Wally’ Schirra, poveljnik odprave Apolla 7, in Jim Lovell, poveljnik odprave Apolla 13. FOTO: AP

"Posadka se je zelo hitro prilagodila na popolnoma breztežno okolje. Težav z orientacijo, povezano z gibanjem v notranjosti komandnega modula in gledanjem na Zemljo, ni bilo. Poskus pilota lunarnega modula, da bi zmanjšal vrtoglavico s hitrim premikanjem glave v vse smeri, pa je dosegel negativne rezultate. Na začetku misije je posadka poročala o nekaterih bolečinah v hrbtnih mišicah na območju ledvic. Te so odpravili z vadbo in raztezanjem hrbta," se glasi eden izmed opisov iz Nasinega povzetka poteka celotne misije.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Program Apollo zaznamovala tudi tragična smrt astronavtov Program Apollo je nastal v času hladne vojne in bil odgovor Svojetski zvezi, s katero so ZDA merile moči v vesoljski tekmi. Jedro projekta je bila mogočna raketa Saturn, ki bi v vesolje istočasno ponesla posadko z bivalnim modulom in lunarni pristajalni modul. Projekt se je začel leta 1961, torej več let od pristanka človeške posadke na Luni. V naslednjih letih je program zaznamovala tudi tragična nesreča, ko so 21. februarja 1967 tragično preminuli vsi trije astronavti na Apollu 1 – poveljniški pilot Virgil Ivan Grissom, višji pilot Edward Higgins White II. in pilot Roger Bruce Chaffee.

Astronavti Apolla 1 (z leve), ki so zgoreli v plovilu, poveljniški pilot Virgil Ivan Grissom, višji pilot Edward Higgins White II. in pilot Roger Bruce Chaffee.

Nasa je projekt kljub temu nadaljevala; sledili so poleti, označeni s številkami od 2 do 10, ki so bili namenjeni predvsem preizkušanju tehnologije in tehnike letenja. Odprava Apolla 7 je bila prva torej prva odprava s človeško posadko, odprava Apolla 8, ki ji je sledila, se je v zgodovino zapisala kot prva, ki je obkrožila Luno, veliki met pa je uspel posadki Apolla 11, ki je na Luni pristala 20. julija 1969. S tem so se uresničile napovedi tedanjega predsednika ZDA John F. Kennedyja, ki je leta 1961 napovedal, da bodo Američani do konca desetletja pristali na Luni.