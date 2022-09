Mineva 80 let od odkritja prvega antibiotika na svetu

Letos mineva 80 let, odkar so s penicilinom, prvim antibiotikom na svetu, uspešno pozdravili prvo pacientko. Vse od takrat se z njimi zdravi vedno več različnih bolezni, tako pri ljudeh kot živalih, a pri njihovem predpisovanju in odmerjanju je treba biti zelo previden. In to ne le pri ljudeh, tudi pretirana uporaba antibiotikov pri vzreji živali predstavlja eno največjih zdravstvenih groženj na svetu – odpornost ljudi na antibiotike. Ponudniki predvsem perutninskih izdelkov se zato že usmerjajo v vzrejo brez antibiotikov, stroge pa so tudi omejitve in nadzor uporabe antibiotikov pri vseh vrstah mesa in mlečnih izdelkov. Na kaj moramo biti pri nakupu živalskih proizvodov pozorni in kakšno hrano jemo?